Горная собака Атласа

Горные собаки Атласа — это крепкие, сильные, подвижные и очень выносливые собаки. Представители этой породы мускулистые, легко возбудимые, крепко сложенные, но при этом не тяжеловесные. У них характерная густая шерсть, защищающая их от солнца и холода на горных склонах. Кроме того, шерсть обеспечивает защиту в драках с шакалами и другими хищниками.

У горных собак Атласа живой, прямой и решительный взгляд, как и положено бдительной собаке, которая всегда готова охранять. В некоторых регионах Марокко распространено купирование ушей у этих собак. Также может купироваться хвост у рабочих собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)