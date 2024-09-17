Американская акита

Дружелюбная, бдительная, отзывчивая, гордая, послушная и смелая — эти качества наиболее свойственны американским акитам. Эту мощную собаку-компаньона ценят за врожденные охранные инстинкты. Социализацию щенка рекомендуется начинать с самого раннего возраста. Она немного недоверчиво относится к незнакомым людям и любит доминировать в отношениях с другими собаками.

Это спокойные собаки, которые тем не менее любят все контролировать и излучают уверенность при любых обстоятельствах. Говорят, что их голова похожа на голову медведя, особенно белого, но это не единственное сходство между этими двумя видами животных.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)