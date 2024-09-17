Американский водный спаниель
Американский водный спаниель — это порода, выведенная в Соединенных Штатах Америки как универсальная охотничья собака для подачи подстреленной дичи, одинаково эффективно работающая на охоте как с лодки, так и на суше.
Об американском водном спаниеле
Манера поведения американских водных спаниелей указывает на их ум, желание угодить владельцу и дружелюбие. Эти энергичные, проворные собаки готовы потратить большое количество энергии на охоту, где они проявляют истинное рвение, оставаясь при этом послушными.
Эта редкая порода, выведенная в Висконсине в начале XIX века, высоко ценится охотниками на «Третьем побережье», в районе Великих озер.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Умные / Полные энтузиазма / Дружелюбные / Живые
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Умные / Полные энтузиазма / Дружелюбные / Живые
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуются большие физические нагрузки
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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