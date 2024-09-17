Арьежуа
Собак породы арьежуа используют для охоты на зайцев, а также для выслеживания косуль и кабанов.
Об арьежуа
Арьежуа — работоспособные, умные и выносливые собаки, что делает их превосходной охотничьей породой. Они обладают жизнерадостным дружелюбным характером, который подчеркивается их абсолютной преданностью.
Благодаря физическим характеристикам гончей арьежуа славятся своими способностями и послушанием во время работы как в одиночку, так и в стае, а также быстротой действий на труднопроходимой местности.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Общительные / Жизнерадостный / Послушный
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Общительные / Жизнерадостный / Послушный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует минимального ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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