Арьежуа — работоспособные, умные и выносливые собаки, что делает их превосходной охотничьей породой. Они обладают жизнерадостным дружелюбным характером, который подчеркивается их абсолютной преданностью.

Благодаря физическим характеристикам гончей арьежуа славятся своими способностями и послушанием во время работы как в одиночку, так и в стае, а также быстротой действий на труднопроходимой местности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)