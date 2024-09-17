Гончая Д'артуа
О гончей Д'артуа
Гончие Д'артуа — это крупные собаки, которые в настоящее время используются в основном для охоты. Эти трудолюбивые гончие не очень быстрые, но они способны долго поддерживать темп и гнать дичь к линии огня, внимательно отслеживая запахи благодаря великолепному нюху.
Стая из 6–8 хорошо подобранных гончих Д'артуа удовлетворит требования даже самого взыскательного охотника. Эти собаки известны своей выносливостью, уравновешенным и ласковым характером как в полевых, так и в домашних условиях.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Привязчивые / Уверенные / Кроткие / Спокойные / Умные / Преданные
Основные факты
Требует большой физической активности
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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