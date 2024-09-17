Австралийский келпи

Келпи чрезвычайно активны, полны жизни и умны. Кажется, что эти от природы послушные и кроткие собаки обладают неиссякаемым источником энергии. Они отличаются большой преданностью и привязанностью к владельцу.
Australian kelpie black and white

Об австралийском келпи

Австралийские келпи — это проворные, активные, мускулистые собаки, способные работать весь день. Для келпи не характерны даже малейшие признаки слабости.

Келпи используют для пастьбы крупного рогатого скота. Эти собаки работают с поразительной увлеченностью, отдавая работе все силы — благодаря этому они и заслужили у австралийцев свою блестящую репутацию. Черный окрас является для них наиболее распространенным, но в породе признаны и другие окрасы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Австралия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Настороженные / Полные энтузиазма / Умные / Преданные / Трудолюбивые

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Щенок ест из красной миски

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