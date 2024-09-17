Австралийская овчарка

Австралийские овчарки — умные служебные собаки с сильными охранными и пастушьими инстинктами. Эти преданные компаньоны отличаются большой энергичностью и способны работать весь день.

Они внимательны, подвижны и полны жизни. Австралийские овчарки имеют уравновешенный и добродушный характер. По отношению к незнакомым людям они ведут себя несколько сдержанно, но никогда не проявляют агрессии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)