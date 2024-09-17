Австралийский силки терьер

Силки терьеры родом из австралийского Сиднея и приходятся близкими родственниками йоркширскому терьеру. Шерсть у силки терьеров тонкая, гладкая и блестящая, как шелк (по-английски — silk).

Несмотря на мелкие размеры и изысканный внешний вид, эти собаки не растеряли характерные черты терьера — внимательность, активность и выносливость. Эти жизнерадостные собачки обладают общительным характером и легко приспосабливаются к различным условиям содержания. Из них получаются отличные компаньоны.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)