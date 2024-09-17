Австралийский силки терьер
Австралийский силки терьер — это компактная, довольно приземистая собака, достаточно сильная, чтобы охотиться на грызунов.
Об австралийском силки терьере
Силки терьеры родом из австралийского Сиднея и приходятся близкими родственниками йоркширскому терьеру. Шерсть у силки терьеров тонкая, гладкая и блестящая, как шелк (по-английски — silk).
Несмотря на мелкие размеры и изысканный внешний вид, эти собаки не растеряли характерные черты терьера — внимательность, активность и выносливость. Эти жизнерадостные собачки обладают общительным характером и легко приспосабливаются к различным условиям содержания. Из них получаются отличные компаньоны.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Австралия
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Настороженные / Дружелюбные / Уверенные / Полные энтузиазма / Кроткие / Умные
Размерная группа: Миниатюрные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Настороженные / Дружелюбные / Уверенные / Полные энтузиазма / Кроткие / Умные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Подходит для содержания в небольшом помещении
Отличная собака для семьи
Подходит для содержания в небольшом помещении
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