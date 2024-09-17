Австралийский терьер

Австралийские терьеры были выведены на Тасмании с использованием различных британских пород, включая скотч терьеров. Австралийский национальный совет собаководов признал эту породу еще в 1928 году.
Australian terrier black and white

Об австралийском терьере

Австралийские терьеры — это преимущественно рабочие собаки, но они также являются великолепными компаньонами благодаря преданному и достаточно уравновешенному характеру. Длина тела этих крепких приземистых собак больше, чем высота в холке.

Живые, активные и хорошо сложенные, представители этой породы обладают всеми качествами, характерными для терьеров. Их жесткую шерсть не подвергают триммингу. Шерсть образует выраженный воротник вокруг шеи, который спускается до грудинной кости. Мощная голова с удлиненной мордой создает впечатление выносливости и надежности этой собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Австралия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Преданные / Уравновешенные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Щенок ест из красной миски

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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