Австралийский терьер
Об австралийском терьере
Австралийские терьеры — это преимущественно рабочие собаки, но они также являются великолепными компаньонами благодаря преданному и достаточно уравновешенному характеру. Длина тела этих крепких приземистых собак больше, чем высота в холке.
Живые, активные и хорошо сложенные, представители этой породы обладают всеми качествами, характерными для терьеров. Их жесткую шерсть не подвергают триммингу. Шерсть образует выраженный воротник вокруг шеи, который спускается до грудинной кости. Мощная голова с удлиненной мордой создает впечатление выносливости и надежности этой собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Преданные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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