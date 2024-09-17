Австрийская гончая

Благодаря удивительной способности упорно работать как в горах, так и на равнине, австрийские гончие завоевали прекрасную репутацию охотничьей собаки, работающей в полазе и по кровяному следу.
Austrian black and tan hound black and white

Об австрийской гончей

Австрийские гончие наделены тонким чутьем, позволяющим им безошибочно брать след, и звонким голосом, незаменимым при охоте на зайца. Эти собаки элегантны в движении и способны преодолевать очень большие расстояния.

Австрийские гончие считаются прямыми потомками кельтских гончих, хотя, как и в случае любой другой старинной породы, их происхождение можно достоверно проследить лишь с середины 19-го века. Это можно объяснить тем, что контролируемое разведение началось именно тогда. В настоящее время это крепкая собака средних размеров с гибким удлиненным телом.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Австрия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Спокойные / Трудолюбивые

Основные факты

Любит охотиться
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Щенок ест из красной миски

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