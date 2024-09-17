Австрийская гончая
Об австрийской гончей
Австрийские гончие наделены тонким чутьем, позволяющим им безошибочно брать след, и звонким голосом, незаменимым при охоте на зайца. Эти собаки элегантны в движении и способны преодолевать очень большие расстояния.
Австрийские гончие считаются прямыми потомками кельтских гончих, хотя, как и в случае любой другой старинной породы, их происхождение можно достоверно проследить лишь с середины 19-го века. Это можно объяснить тем, что контролируемое разведение началось именно тогда. В настоящее время это крепкая собака средних размеров с гибким удлиненным телом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Спокойные / Трудолюбивые
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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