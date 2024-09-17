Австрийский пинчер
Об австрийском пинчере
Австрийские пинчеры очень внимательны и настойчивы. Это игривые и живые собаки, которые демонстрируют особое расположение и верность людям, которых они знают. Австрийские пинчеры с недоверием относятся к посторонним и никогда не предадут своего владельца. Поскольку главной задачей этих собак вот уже долгое время является защита людей и имущества, они утратили охотничий инстинкт.
Порода всегда использовалась для выпаса скота, хотя из пинчеров также получаются энергичные и полные самообладания сторожевые собаки. Австрийские пинчеры — это коренастые собаки средних размеров. Несмотря на множество характерных для пинчеров черт, они отличаются от своих немецких собратьев шерстью, окрасом и пропорциями.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Жизнерадостный / Умные / Преданные / Тихие / Уравновешенные / Умеет за себя постоять / Живые / Настороженные / Игривые / Дружелюбные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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