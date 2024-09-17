Басенджи

Басенджи не лают, а издают очень характерный звук, напоминающий йодль.
Basenji black and white

О басенджи

Басенджи — всегда уравновешенные, подвижные и умные собаки легкого телосложения, с тонким костяком и длинными конечностями.

Хотя басенджи ведут себя относительно независимо и отстраненно с незнакомыми людьми, они сильно привязаны к своей семье. Эти необычайно чистоплотные собаки очень энергичны и грациозны в движении, демонстрируя плавный крупный шаг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Конго
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Умные / Независимые / Привязчивые / Настороженные / Сдержанные

Основные факты

Требует большой физической активности
Требуется интенсивная дрессировка
Требует минимального ухода за шерстью

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