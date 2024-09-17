Голубой гасконский бассет

Эта порода возродилась в конце XIX века по инициативе охотников с запада страны. С тех пор она постоянно развивалась как в плане улучшения морфологических признаков, так и в плане сохранения качеств этих собак «с юга» Франции.

Эти активные, подвижные и полные жизни гончие — трудолюбивые охотники со звучным голосом, очень хорошо работающие в стае. Они ласковые и веселые компаньоны, которым необходимы энергичные игры.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)