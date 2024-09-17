Голубой гасконский бассет
О голубом гасконском бассете
Эта порода возродилась в конце XIX века по инициативе охотников с запада страны. С тех пор она постоянно развивалась как в плане улучшения морфологических признаков, так и в плане сохранения качеств этих собак «с юга» Франции.
Эти активные, подвижные и полные жизни гончие — трудолюбивые охотники со звучным голосом, очень хорошо работающие в стае. Они ласковые и веселые компаньоны, которым необходимы энергичные игры.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Живые / Привязчивые / Настороженные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей