Бретонская гончая

Представители этой породы не только страстные охотники, но и отличные компаньоны, которых ценят за общительность, привязанность и уравновешенный характер.

Они могут без труда приспособиться к охоте на все виды дичи на любой местности. На охоте эти собаки проявляют смелость, хитрость и упорство — идеальный набор качеств для успешной охоты.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)