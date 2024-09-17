Бретонская гончая
Бретонская гончая — компактная собака. Эта живая и быстрая гончая полна энергии, которая сочетается с выдающейся выносливостью.
О бретонской гончей
Представители этой породы не только страстные охотники, но и отличные компаньоны, которых ценят за общительность, привязанность и уравновешенный характер.
Они могут без труда приспособиться к охоте на все виды дичи на любой местности. На охоте эти собаки проявляют смелость, хитрость и упорство — идеальный набор качеств для успешной охоты.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Жизнерадостный / Живые / Общительные / Привязчивые / Легко приспосабливаются / Решительные
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Жизнерадостный / Живые / Общительные / Привязчивые / Легко приспосабливаются / Решительные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется груминг в умеренном объеме
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