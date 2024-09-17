Баварская горная гончая
Баварские горные гончие невозмутимы, выносливы и уверены в себе. Собака этой породы должна быть послушной и ни в коем случае не робкой.
О баварской горной гончей
Баварская горная гончая — спокойная, уравновешенная собака, которая привязывается к владельцу и держится в стороне от незнакомых людей. Все гончие для охоты по следу и сворные гончие происходят от примитивных охотничьих собак или бракков.
Эти чистопородные собаки обладают звонким голосом и отличным обонянием, позволяющим им безошибочно идти по следу зверя любого размера. Изначально из стаи выбирали самых надежных и стойких собак и брали их на поводок (сворку), чтобы они могли взять след раненого зверя.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Спокойные / Преданные / Уверенные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Уравновешенные / Спокойные / Преданные / Уверенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует большой физической активности
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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