Баварская горная гончая — спокойная, уравновешенная собака, которая привязывается к владельцу и держится в стороне от незнакомых людей. Все гончие для охоты по следу и сворные гончие происходят от примитивных охотничьих собак или бракков.

Эти чистопородные собаки обладают звонким голосом и отличным обонянием, позволяющим им безошибочно идти по следу зверя любого размера. Изначально из стаи выбирали самых надежных и стойких собак и брали их на поводок (сворку), чтобы они могли взять след раненого зверя.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)