Бигль харьер
О бигль харьере
Основателем этой породы считается барон Жерар, который при ее выведении отдавал предпочтение выносливости и настойчивости. Эти качества были выбраны для того, чтобы стая бигль харьеров могла следовать за конными охотниками во время облавы, сохраняя слаженность действий. Вот почему бигль харьеры отлично дрессируются и полны энтузиазма.
В изящных бигль харьерах сочетаются лучшие качества двух пород — биглей и харьеров. Эти гончие способны выслеживать зайцев, лис, косуль или кабанов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Спокойные / Преданные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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