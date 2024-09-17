Бигль харьер

Основателем этой породы считается барон Жерар, который при ее выведении отдавал предпочтение выносливости и настойчивости. Эти качества были выбраны для того, чтобы стая бигль харьеров могла следовать за конными охотниками во время облавы, сохраняя слаженность действий. Вот почему бигль харьеры отлично дрессируются и полны энтузиазма.

В изящных бигль харьерах сочетаются лучшие качества двух пород — биглей и харьеров. Эти гончие способны выслеживать зайцев, лис, косуль или кабанов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)