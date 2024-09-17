Босерон
О босероне
Босерон — крупная, мускулистая, крепко сложенная собака, мощная, но не грузная. Собаки этой породы характеризуются телосложением средних пропорций. Длина туловища от переднего выступа плечевой кости до седалищного бугра должна немного превышать высоту в холке.
В настоящее время эта порода является самой популярной среди французских овчарок как на родине, так и за рубежом. Босерон бесстрашен и прямолинеен. Это открытые собаки, для которых не характерно проявление злобы, трусливости или тревожности. Босерон должен быть воспитанным и смелым.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Независимые / Умные / Преданные / Тихие / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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