Босерон

Черно-подпалый окрас является наиболее распространенным, но в конце XIX века также встречались серые, полностью черные и даже рыжевато-коричневые босероны.
Beauce Sheep Dog adult black and white

О босероне

Босерон — крупная, мускулистая, крепко сложенная собака, мощная, но не грузная. Собаки этой породы характеризуются телосложением средних пропорций. Длина туловища от переднего выступа плечевой кости до седалищного бугра должна немного превышать высоту в холке.

В настоящее время эта порода является самой популярной среди французских овчарок как на родине, так и за рубежом. Босерон бесстрашен и прямолинеен. Это открытые собаки, для которых не характерно проявление злобы, трусливости или тревожности. Босерон должен быть воспитанным и смелым.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Живые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Независимые / Умные / Преданные / Тихие / Жизнерадостный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Щенок ест из красной миски

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