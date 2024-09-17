Бедлингтон терьер

Несмотря на внешнее спокойствие и настороженность, бедлингтон терьеры при беге могут развивать большую скорость. Бедлингтон терьеры — это грациозные, мускулистые собаки, которым несвойственны слабость или грубость.

Неприхотливые представители этой породы не вызывают сложностей в содержании и обучении, а благодаря спокойному и преданному характеру они пользуются популярностью в качестве семейных компаньонов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)