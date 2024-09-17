Бедлингтон терьер

У этих умных собак-компаньонов отлично развиты охотничьи инстинкты
Bedlington Terrier adult black and white

О бедлингтон терьере

Несмотря на внешнее спокойствие и настороженность, бедлингтон терьеры при беге могут развивать большую скорость. Бедлингтон терьеры — это грациозные, мускулистые собаки, которым несвойственны слабость или грубость.

Неприхотливые представители этой породы не вызывают сложностей в содержании и обучении, а благодаря спокойному и преданному характеру они пользуются популярностью в качестве семейных компаньонов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 14-16 лет
Умеет за себя постоять / Настороженные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Послушный / Уравновешенные / Сдержанные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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