Бергамская овчарка
Бергамская овчарка, как и многие другие породы овчарок, обладает уравновешенным и живым характером. Преданность владельцу является отличительной чертой породы.
О бергамской овчарке
Бергамские овчарки — это мощные, но пропорционально сложенные собаки средних размеров с довольно непритязательной внешностью. Они превосходные пастухи и охранники.
Овчарки занимаются выпасом и охраной овец, поэтому неудивительно, что они обладают образцовым характером — бдительным, внимательным и уравновешенным. Способность к обучению и целеустремленность, а также выдержка и терпеливость делают их отличными сторожевыми собаками и компаньонами. Они могут выполнять самые разные задачи и искренне привязываются к людям.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Уверенные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Тихие
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 13-15 лет
Уверенные / Дружелюбные / Независимые / Умные / Тихие
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей