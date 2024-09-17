Бергамская овчарка

Бергамские овчарки — это мощные, но пропорционально сложенные собаки средних размеров с довольно непритязательной внешностью. Они превосходные пастухи и охранники.

Овчарки занимаются выпасом и охраной овец, поэтому неудивительно, что они обладают образцовым характером — бдительным, внимательным и уравновешенным. Способность к обучению и целеустремленность, а также выдержка и терпеливость делают их отличными сторожевыми собаками и компаньонами. Они могут выполнять самые разные задачи и искренне привязываются к людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)