Билли — это крупная гончая родом из региона От-Пуату, который расположен в западной части центральной Франции. Их предки, крупные белые собаки, во времена правления Людовика XIV были частыми обитателями королевских питомников.

Билли лучше всего подходят для охоты на зайцев и кабанов, где они могут проявить свои лучшие качества. Соответственно, самые важные характеристики породы связаны именно с охотничьими способностями этих собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)