Билли
О билли
Билли — это крупная гончая родом из региона От-Пуату, который расположен в западной части центральной Франции. Их предки, крупные белые собаки, во времена правления Людовика XIV были частыми обитателями королевских питомников.
Билли лучше всего подходят для охоты на зайцев и кабанов, где они могут проявить свои лучшие качества. Соответственно, самые важные характеристики породы связаны именно с охотничьими способностями этих собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите полезные советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей