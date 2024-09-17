Билли

Билли обладают красивым высоким голосом. Как и все гончие, билли подают голос максимально громко, когда берут след, создавая, по мнению экспертов, уникальную симфонию.
Billy adult in black and white

О билли

Билли — это крупная гончая родом из региона От-Пуату, который расположен в западной части центральной Франции. Их предки, крупные белые собаки, во времена правления Людовика XIV были частыми обитателями королевских питомников.

Билли лучше всего подходят для охоты на зайцев и кабанов, где они могут проявить свои лучшие качества. Соответственно, самые важные характеристики породы связаны именно с охотничьими способностями этих собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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