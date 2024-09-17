Черно-подпалый кунхаунд

Черно-подпалых кунхаундов в основном используют для охоты, поэтому травмы, полученные на охоте, не считаются дефектами.
Black and Tan Coonhound adult black and white

О черно-подпалом кунхаунде

Черно-подпалые кунхаунды — это уравновешенные, общительные и миролюбивые собаки, которые должны уметь тесно взаимодействовать с другими собаками. Некоторые представители этой породы отличаются несколько закрытым характером, но они никогда не проявляют робость или агрессивность. Агрессивное поведение черно-подпалого кунхаунда по отношению к людям или другим собакам крайне нежелательно. У этих собак внимательное и дружелюбное выражение глаз.

Черно-подпалые кунхаунды — это в первую очередь рабочие собаки, обученные по запаху выслеживать енотов, заставляя их спасаться на деревьях. Собаки этой американской породы могут не только выдерживать зимний холод и летнюю жару, но и работать в самых сложных условиях местности. Благодаря своим способностям и смелости черно-подпалые кунхаунды оптимально подходят для выслеживания оленей, медведей, пум и других крупных животных.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Тихие / Чувствительные / Уравновешенные / Общительные / Решительные / Жизнерадостный

Основные факты

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требуется доступ к площадке на улице
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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