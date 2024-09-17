Черно-подпалый кунхаунд

Черно-подпалые кунхаунды — это уравновешенные, общительные и миролюбивые собаки, которые должны уметь тесно взаимодействовать с другими собаками. Некоторые представители этой породы отличаются несколько закрытым характером, но они никогда не проявляют робость или агрессивность. Агрессивное поведение черно-подпалого кунхаунда по отношению к людям или другим собакам крайне нежелательно. У этих собак внимательное и дружелюбное выражение глаз.

Черно-подпалые кунхаунды — это в первую очередь рабочие собаки, обученные по запаху выслеживать енотов, заставляя их спасаться на деревьях. Собаки этой американской породы могут не только выдерживать зимний холод и летнюю жару, но и работать в самых сложных условиях местности. Благодаря своим способностям и смелости черно-подпалые кунхаунды оптимально подходят для выслеживания оленей, медведей, пум и других крупных животных.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)