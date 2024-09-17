Русский черный терьер

Русский черный терьер выведен для работы, обладает большой силой воли, особенно недоверчив к незнакомым людям и может приспособиться к разным климатическим условиям.
Russian Black Terrier in black and white

О русском черном терьере

Русские черные терьеры — мощные собаки с крепким костяком и мышцами. Эти терьеры крупнее средних размеров. Представители этой породы активны и очень энергичны, выносливы, уравновешенны, подвижны и всегда готовы защитить владельцев.

Они очень любят контактировать с людьми и проявляют особую бережность в играх с детьми. С раннего возраста русские черные терьеры хорошо поддаются дрессировке. Они подходят для подвижных игр и спортивных дисциплин для собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Атлетичные / Уверенные / Уравновешенные / Оберегающие / Жизнерадостный / Независимые / Дружелюбные / Преданные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке

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