Русский черный терьер

Русские черные терьеры — мощные собаки с крепким костяком и мышцами. Эти терьеры крупнее средних размеров. Представители этой породы активны и очень энергичны, выносливы, уравновешенны, подвижны и всегда готовы защитить владельцев.

Они очень любят контактировать с людьми и проявляют особую бережность в играх с детьми. С раннего возраста русские черные терьеры хорошо поддаются дрессировке. Они подходят для подвижных игр и спортивных дисциплин для собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)