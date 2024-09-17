Русский черный терьер
Русский черный терьер выведен для работы, обладает большой силой воли, особенно недоверчив к незнакомым людям и может приспособиться к разным климатическим условиям.
О русском черном терьере
Русские черные терьеры — мощные собаки с крепким костяком и мышцами. Эти терьеры крупнее средних размеров. Представители этой породы активны и очень энергичны, выносливы, уравновешенны, подвижны и всегда готовы защитить владельцев.
Они очень любят контактировать с людьми и проявляют особую бережность в играх с детьми. С раннего возраста русские черные терьеры хорошо поддаются дрессировке. Они подходят для подвижных игр и спортивных дисциплин для собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Россия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Атлетичные / Уверенные / Уравновешенные / Оберегающие / Жизнерадостный / Независимые / Дружелюбные / Преданные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Атлетичные / Уверенные / Уравновешенные / Оберегающие / Жизнерадостный / Независимые / Дружелюбные / Преданные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
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