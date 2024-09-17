Бладхаунды — благородные собаки с внушительной и печальной внешностью. При этом они очень ласковые и отличаются кротким нравом.

Бладхаунды обладают легендарным нюхом, поэтому неудивительно, что в Северной Америке их часто используют для поиска пропавших без вести.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)