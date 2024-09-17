Голубой пикардийский спаниель

Этот красивый маленький французский спаниель славится своей выносливостью, которая позволяет ему выдерживать экстремальные климатические условия. У него прекрасное чутье и уверенная стойка. Кроме того, он от природы послушен.

Голубые пикардийские спаниели хорошо относятся к людям, поэтому легко и относительно быстро поддаются дрессировке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)