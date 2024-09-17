Голубой пикардийский спаниель

Голубой пикардийский спаниель — это более молодая из двух пород пикардийских спаниелей, она не признавалась клубом этой породы как отдельная до 1937 года.
Blue Picardy Spaniel adult black and white

О голубом пикардийском спаниеле

Этот красивый маленький французский спаниель славится своей выносливостью, которая позволяет ему выдерживать экстремальные климатические условия. У него прекрасное чутье и уверенная стойка. Кроме того, он от природы послушен.

Голубые пикардийские спаниели хорошо относятся к людям, поэтому легко и относительно быстро поддаются дрессировке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Привязчивые / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Послушный / Тихие / Уравновешенные / Общительные

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Отличная собака для семьи
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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