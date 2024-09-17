Бордер колли

Бордер колли известны во всем мире благодаря своей способности управлять стадом.

О бордер колли

Бордер колли отличаются грацией, элегантностью и идеальной сбалансированностью. Это крепкие и выносливые животные, наделенные недюжинным умом и преданностью.

Бордер колли — очень энергичные рабочие собаки и ласковые компаньоны. Им нужны физические нагрузки и дрессировка, а это значит, что они лучше всего подходят для опытных владельцев или семей, у которых уже были собаки служебных пород.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Трудолюбивые / Полные энтузиазма / Настороженные / Послушный / Умные / Уверенные

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Нуждается в опытном владельце

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