Бордер колли отличаются грацией, элегантностью и идеальной сбалансированностью. Это крепкие и выносливые животные, наделенные недюжинным умом и преданностью.

Бордер колли — очень энергичные рабочие собаки и ласковые компаньоны. Им нужны физические нагрузки и дрессировка, а это значит, что они лучше всего подходят для опытных владельцев или семей, у которых уже были собаки служебных пород.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)