Бордер колли
Бордер колли известны во всем мире благодаря своей способности управлять стадом.
О бордер колли
Бордер колли отличаются грацией, элегантностью и идеальной сбалансированностью. Это крепкие и выносливые животные, наделенные недюжинным умом и преданностью.
Бордер колли — очень энергичные рабочие собаки и ласковые компаньоны. Им нужны физические нагрузки и дрессировка, а это значит, что они лучше всего подходят для опытных владельцев или семей, у которых уже были собаки служебных пород.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Трудолюбивые / Полные энтузиазма / Настороженные / Послушный / Умные / Уверенные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Трудолюбивые / Полные энтузиазма / Настороженные / Послушный / Умные / Уверенные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Нуждается в опытном владельце
Требует большой физической активности
Нуждается в опытном владельце
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