Русская псовая борзая

Русские псовые борзые — это преданные, ласковые и надежные собаки, которые наслаждаются обществом людей. Они станут замечательными питомцами в активных семьях.

Однако к этой собаке нельзя относиться легкомысленно. Как и всем крупным собакам, борзым нужно много места, а их шерсть требует регулярного ухода.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)