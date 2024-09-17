Русская псовая борзая

Легко понять, почему эту породу назвали борзой: ее изящное, спортивное телосложение вызывает мысли о чем-то стремительном.
Borzoi adult black and white

О русской псовой борзой

Русские псовые борзые — это преданные, ласковые и надежные собаки, которые наслаждаются обществом людей. Они станут замечательными питомцами в активных семьях.

Однако к этой собаке нельзя относиться легкомысленно. Как и всем крупным собакам, борзым нужно много места, а их шерсть требует регулярного ухода.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Тихие / Уравновешенные / Настороженные

Основные факты

Требует большой физической активности
Требует много пространства
Требуется постоянный уход за шерстью

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