Боснийская грубошерстная гончая барак
У этих выносливых сильных гончих звонкий лай, который может быть довольно глубоким.
О боснийской грубошерстной гончей барак
Порода была впервые зарегистрирована FCI в июне 1965 года как иллирийская гончая, но позднее получила название «боснийская грубошерстная гончая барак», хотя стандарт породы практически не изменился.
Это крепкие собаки с длинной, густой, красновато-желтой или землисто-серой шерстью и белыми лапами. Их густые брови придают морде серьезное и строгое, но бодрое выражение.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Босния
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Уверенные / Настороженные
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Уверенные / Настороженные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуется владелец с некоторым опытом
Хорошо поддается дрессировке
Требуется владелец с некоторым опытом
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