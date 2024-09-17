Арденский бувье
Приземистые, компактные и мускулистые — вот слова, которые наилучшим образом описывают внешность этих собак.
Об арденском бувье
Эти бельгийские пастушьи собаки средних размеров обладают крепким телосложением. Они покрыты жесткой взъерошенной шерстью, за исключением головы, шерсть на которой короткая и прямая. Плотная шерсть арденских бувье не пропускает воду, что позволяет собакам охранять и перегонять стада даже в ненастную погоду.
Несмотря на то, что арденских бувье в основном разводят как рабочих собак, из них также получаются внимательные, привязанные к владельцу компаньоны, которые отлично подходят для активных семей. Они терпеливы с детьми и относительно легко уживаются с другими домашними животными, если их правильно познакомить.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Игривые / Живые / Подвижный / Общительные / Легко приспосабливаются / Уверенные / Оберегающие
Средняя продолжительность жизни: 11-14 лет
Игривые / Живые / Подвижный / Общительные / Легко приспосабливаются / Уверенные / Оберегающие
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
Отличная сторожевая собака
Хорошо поддается дрессировке
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