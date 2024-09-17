Арденский бувье

Эти бельгийские пастушьи собаки средних размеров обладают крепким телосложением. Они покрыты жесткой взъерошенной шерстью, за исключением головы, шерсть на которой короткая и прямая. Плотная шерсть арденских бувье не пропускает воду, что позволяет собакам охранять и перегонять стада даже в ненастную погоду.

Несмотря на то, что арденских бувье в основном разводят как рабочих собак, из них также получаются внимательные, привязанные к владельцу компаньоны, которые отлично подходят для активных семей. Они терпеливы с детьми и относительно легко уживаются с другими домашними животными, если их правильно познакомить.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)