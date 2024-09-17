Изначально фландрский бувье использовался для перегона скота, перевозки грузов в тележке и для сбивания масла. Модернизация сельскохозяйственного оборудования изменила эту ситуацию, и в настоящее время фландрский бувье используется для защиты ферм и в качестве охранной собаки.

Эти волевые собаки лучше всего проявляют себя у опытных владельцев, которые готовы посвятить свое время дрессировке и грумингу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)