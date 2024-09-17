Фландрский бувье
Спокойный, но смелый фландрский бувье — это умная и энергичная собака.
О фландрском бувье
Изначально фландрский бувье использовался для перегона скота, перевозки грузов в тележке и для сбивания масла. Модернизация сельскохозяйственного оборудования изменила эту ситуацию, и в настоящее время фландрский бувье используется для защиты ферм и в качестве охранной собаки.
Эти волевые собаки лучше всего проявляют себя у опытных владельцев, которые готовы посвятить свое время дрессировке и грумингу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Спокойные / Уверенные / Живые / Трудолюбивые
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Спокойные / Уверенные / Живые / Трудолюбивые
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуется груминг в умеренном объеме
Дружелюбное поведение при общении с детьми
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