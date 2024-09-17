Фландрский бувье

Спокойный, но смелый фландрский бувье — это умная и энергичная собака.
Bouvier des Flandres adult in black and white

О фландрском бувье

Изначально фландрский бувье использовался для перегона скота, перевозки грузов в тележке и для сбивания масла. Модернизация сельскохозяйственного оборудования изменила эту ситуацию, и в настоящее время фландрский бувье используется для защиты ферм и в качестве охранной собаки.

Эти волевые собаки лучше всего проявляют себя у опытных владельцев, которые готовы посвятить свое время дрессировке и грумингу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Умные / Спокойные / Уверенные / Живые / Трудолюбивые

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Дружелюбное поведение при общении с детьми

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