Овернский бракк

У овернского бракка весьма характерный окрас, особенно на голове, черный цвет которой, в идеальном варианте, сочетается с белым пятном, расходящимся ото лба до краев морды.
Auvergne Pointer adult in black and white

Об овернском бракке

Эти кроткие, очень ласковые, умные и послушные собаки — замечательные семейные питомцы. Поскольку овернские бракки использовались для выслеживания дичи, у них прекрасный нюх.

Необходимо развивать природные качества этих собак во время дрессировки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Кроткие / Привязчивые / Умные / Послушный / Жизнерадостный

Основные факты

Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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