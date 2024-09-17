Овернский бракк

Эти кроткие, очень ласковые, умные и послушные собаки — замечательные семейные питомцы. Поскольку овернские бракки использовались для выслеживания дичи, у них прекрасный нюх.

Необходимо развивать природные качества этих собак во время дрессировки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)