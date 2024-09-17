Арьежский бракк

Эти легавые с гор юго-западной Франции подходят для любых видов охоты. Представители этой породы выносливы, послушны и легко поддаются обучению. Это мощные, но совершенно не тяжелые, невероятно энергичные собаки.

Стройные конечности, рельефные мышцы и четкие линии — востребованные характеристики породы. Светлая шерсть с бледно-оранжевыми пятнами — иногда с каштановым крапом — придает этим собакам элегантный, благородный вид.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)