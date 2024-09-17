Арьежский бракк

Несмотря на то, что порода возродилась совсем недавно, в действительности арьежский бракк является разновидностью пиренейского бракка, хотя он и менее известен, чем бракк гасконского или пиренейского типа.
Ariege Pointing Dog adult in black and white

Об арьежском бракке

Эти легавые с гор юго-западной Франции подходят для любых видов охоты. Представители этой породы выносливы, послушны и легко поддаются обучению. Это мощные, но совершенно не тяжелые, невероятно энергичные собаки.

Стройные конечности, рельефные мышцы и четкие линии — востребованные характеристики породы. Светлая шерсть с бледно-оранжевыми пятнами — иногда с каштановым крапом — придает этим собакам элегантный, благородный вид.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Независимые / Спокойные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная сторожевая собака
Щенок ест из красной миски

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