Французский бракк гасконского типа

Эти благородные легавые обладают большой силой и легким крепким телом с сильными конечностями. Самки этой породы более изящны, чем самцы. Кожа гладкая, прилегает свободно. Французский бракк бывает двух разновидностей: крупная собака гасконского типа и более мелкая пиренейского типа.

Эти собаки — выходцы с юго-запада Франции (гасконский тип) и из региона центральных Пиреней (пиренейский тип), где не смешивались с другими породами. В последние десятилетия представители этой породы стали самыми популярными из французских легавых. Считается, что предки большинства европейских легавых имели их оригинальный коричневый окрас.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)