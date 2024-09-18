Французский бракк пиренейского типа

Собаки пиренейского типа более активны, порывисты и быстры на земле, чем собаки гасконского типа. Они умеют беречь свои силы и долго не устают.
French Pointing Dog - Pyrenean type adult black and white

О французском бракке пиренейского типа

Французский бракк — уроженец южных Пиреней. Эта порода легко приспосабливается и потому прижилась у охотников из других частей Франции, а также за рубежом.

Французский бракк пиренейского типа в целом похож на французского бракка гасконского типа, только меньше и легче. Это выносливые, мускулистые, но не тяжеловесные собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умные / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуются большие физические нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Здоровье на протяжении всей жизни

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