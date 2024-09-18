Французский бракк — уроженец южных Пиреней. Эта порода легко приспосабливается и потому прижилась у охотников из других частей Франции, а также за рубежом.

Французский бракк пиренейского типа в целом похож на французского бракка гасконского типа, только меньше и легче. Это выносливые, мускулистые, но не тяжеловесные собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)