Сен-жерменский бракк

Первоначально порода называлась «компьенский бракк» в честь места, где родился первый помет этой породы, но когда питомник переехал в Сен-Жермен-ан-Ле, название было изменено.

О сен-жерменском бракке

Сен-жерменский бракк — это легавая, которую в основном заводят для охоты на птиц, хотя и другой дичи стоит опасаться этих собак. Очень общительные, уравновешенные и ласковые с людьми, сен-жерменские бракки любят тихую жизнь в семье, однако в первую очередь являются охотниками.

Они предпочитают охотиться на фазанов, куропаток и вальдшнепов, которых подают очень аккуратно. Эти собаки легко поддаются дрессировке, но не любят спешки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Кроткие / Общительные / Привязчивые / Послушный

Основные факты

Отличная собака для семьи
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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