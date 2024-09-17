Сен-жерменский бракк
О сен-жерменском бракке
Сен-жерменский бракк — это легавая, которую в основном заводят для охоты на птиц, хотя и другой дичи стоит опасаться этих собак. Очень общительные, уравновешенные и ласковые с людьми, сен-жерменские бракки любят тихую жизнь в семье, однако в первую очередь являются охотниками.
Они предпочитают охотиться на фазанов, куропаток и вальдшнепов, которых подают очень аккуратно. Эти собаки легко поддаются дрессировке, но не любят спешки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Кроткие / Общительные / Привязчивые / Послушный
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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