Бразильский терьер

Эти очаровательные маленькие бразильцы — прежде всего ценные компаньоны, призванные ловить мелких вредителей и выполнять другую работу на больших бразильских фермах.
Brazilian Terrier adult black and white

О бразильском терьере

Неугомонные, живые, активные и бдительные, эти маленькие терьеры — дружелюбные животные, которые хорошо ладят со своими друзьями.

Это одна из двух всемирно признанных бразильских пород, наряду с филами. С точки зрения характера некоторые бразильские терьеры похожи на джек расселов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Бразилия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет

Основные факты

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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