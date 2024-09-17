Бразильский терьер
Эти очаровательные маленькие бразильцы — прежде всего ценные компаньоны, призванные ловить мелких вредителей и выполнять другую работу на больших бразильских фермах.
О бразильском терьере
Неугомонные, живые, активные и бдительные, эти маленькие терьеры — дружелюбные животные, которые хорошо ладят со своими друзьями.
Это одна из двух всемирно признанных бразильских пород, наряду с филами. С точки зрения характера некоторые бразильские терьеры похожи на джек расселов.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Бразилия
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Основные факты
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
Отличная собака для семьи
Требует большой физической активности
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