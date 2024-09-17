Бретонский эпаньол

Немногие французские породы пользуются таким уважением во всем мире, как бретонский эпаньол.
Brittany Spaniel adult in black and white

О бретонском эпаньоле

Бретонские эпаньолы — в целом компактные и хорошо сложенные, но при этом элегантные собаки. Это внимательные животные с энергичным внешним видом и умным выражением глаз.

Бретонские эпаньолы обладают всеми качествами семейства легавых: замечательная выносливость, походка, чутье, дальность перемещений, спонтанность, продолжительность преследования и подача дичи, а также природные способности к дрессировке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-13 лет
Легко приспосабливаются / Общительные / Умные / Привязчивые / Уравновешенные / Живые

Основные факты

Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки

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