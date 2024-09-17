Бретонский эпаньол

Бретонские эпаньолы — в целом компактные и хорошо сложенные, но при этом элегантные собаки. Это внимательные животные с энергичным внешним видом и умным выражением глаз.

Бретонские эпаньолы обладают всеми качествами семейства легавых: замечательная выносливость, походка, чутье, дальность перемещений, спонтанность, продолжительность преследования и подача дичи, а также природные способности к дрессировке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)