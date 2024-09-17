Бульмастиф
Бульмастифы по размерам меньше мастифов, но гораздо крупнее бульдогов.
О бульмастифе
Бульмастифы — собаки мощного телосложения, которые производят впечатление очень сильных, но не грузных животных. Эти энергичные, бдительные и преданные собаки заслужили репутацию крепких, активных и надежных защитников.
Несмотря на крупные размеры, бульмастифы очень дружелюбны и отлично подходят на роль компаньонов для семьи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Умные / Настороженные / Преданные / Оберегающие / Жизнерадостный / Живые / Полные энтузиазма
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Умные / Настороженные / Преданные / Оберегающие / Жизнерадостный / Живые / Полные энтузиазма
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется владелец с некоторым опытом
Отличная собака для семьи
Требуется владелец с некоторым опытом
Отличная собака для семьи
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