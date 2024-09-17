Бульмастиф

Бульмастифы — собаки мощного телосложения, которые производят впечатление очень сильных, но не грузных животных. Эти энергичные, бдительные и преданные собаки заслужили репутацию крепких, активных и надежных защитников.

Несмотря на крупные размеры, бульмастифы очень дружелюбны и отлично подходят на роль компаньонов для семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)