Майорская пастушья собака
О майорской пастушьей собаке
Майорские пастушьи собаки отличаются относительно крупным, но не тяжелым сложением. Окрас может быть полностью черным или черным с белыми отметинами на груди. Это уравновешенные, выносливые, сильные, мускулистые, крепкие и подвижные собаки. Существует две разновидности этой породы, различающихся типом шерсти: короткошерстная (наиболее распространенная) и длинношерстная.
Эти благородные собаки признают только одного владельца и с трудом привыкают к посторонним. Умные, послушные, ласковые, в молодом возрасте — часто робкие и тихие, они необыкновенно тонко чувствуют ситуацию. Они отважны, способны ввязаться в драку, но беззаветно преданы владельцу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 11-13 лет
Уверенные / Преданные / Чувствительные / Умные / Послушный / Привязчивые / Жизнерадостный
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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