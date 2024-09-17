Керн терьер

Керны — это скопления камней на вершинах или склонах холмов в Шотландии, с помощью которых выкладывали курганы или отмечали границы земельных наделов. Под этими грудами камней прятались мелкие вредители, для охоты на которых и вывели керн терьеров.

Керн терьеры — активные и выносливые собаки. Их движения очень свободны — они передвигаются крупным шагом, уверенно опираясь на передние конечности и сильно отталкиваясь задними. Как и у всех рабочих терьеров, шерсть защищает керн терьеров от капризов погоды.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)