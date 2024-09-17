Керн терьер
Скотч терьер и вест хайленд терьер произошли от бойкого, уверенного в себе керн терьера.
О керн терьере
Керны — это скопления камней на вершинах или склонах холмов в Шотландии, с помощью которых выкладывали курганы или отмечали границы земельных наделов. Под этими грудами камней прятались мелкие вредители, для охоты на которых и вывели керн терьеров.
Керн терьеры — активные и выносливые собаки. Их движения очень свободны — они передвигаются крупным шагом, уверенно опираясь на передние конечности и сильно отталкиваясь задними. Как и у всех рабочих терьеров, шерсть защищает керн терьеров от капризов погоды.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Подвижный / Настороженные / Живые / Игривые / Жизнерадостный / Уверенные / Дружелюбные / Умеет за себя постоять
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Подвижный / Настороженные / Живые / Игривые / Жизнерадостный / Уверенные / Дружелюбные / Умеет за себя постоять
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
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