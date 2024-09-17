Ханаанская собака

Ханаанские собаки бдительны, отличаются очень быстрой реакцией и не доверяют незнакомым людям. Собаки этой породы сделают все, чтобы защитить владельца, но от природы они не склонны к агрессии. Кроме того, они необычайно преданы владельцу.

Ханаанские собаки морфологически и исторически связаны с бродячими или аборигенными собаками, такими как динго в Австралии и Юго-Восточной Азии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)