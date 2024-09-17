Ханаанская собака
Ханаанские собаки — это единственная израильская порода, признанная основными кинологическими федерациями.
О ханаанской собаке
Ханаанские собаки бдительны, отличаются очень быстрой реакцией и не доверяют незнакомым людям. Собаки этой породы сделают все, чтобы защитить владельца, но от природы они не склонны к агрессии. Кроме того, они необычайно преданы владельцу.
Ханаанские собаки морфологически и исторически связаны с бродячими или аборигенными собаками, такими как динго в Австралии и Юго-Восточной Азии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Израиль
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Послушный / Тихие / Уравновешенные / Общительные
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Послушный / Тихие / Уравновешенные / Общительные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности
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