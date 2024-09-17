Ханаанская собака

Ханаанские собаки — это единственная израильская порода, признанная основными кинологическими федерациями.
Canaan black and white

О ханаанской собаке

Ханаанские собаки бдительны, отличаются очень быстрой реакцией и не доверяют незнакомым людям. Собаки этой породы сделают все, чтобы защитить владельца, но от природы они не склонны к агрессии. Кроме того, они необычайно преданы владельцу.

Ханаанские собаки морфологически и исторически связаны с бродячими или аборигенными собаками, такими как динго в Австралии и Юго-Восточной Азии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Израиль
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Настороженные / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Послушный / Тихие / Уравновешенные / Общительные

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требует большой физической активности

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