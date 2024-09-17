Итальянский кане корсо

Итальянские кане корсо славятся способностью легко приспосабливаться к различным условиям, сообразительностью и ловкостью, поэтому их повсеместно используют для охраны имущества и скота.

На первый взгляд итальянские кане корсо кажутся устрашающими, но под грозной внешностью скрываются умные и преданные собаки, которые всегда готовы угодить своему владельцу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)