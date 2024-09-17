Итальянский кане корсо
Эти крупные собаки не только весьма крепки и выносливы, но и удивительно гармонично сложены.
Об итальянском кане корсо
Итальянские кане корсо славятся способностью легко приспосабливаться к различным условиям, сообразительностью и ловкостью, поэтому их повсеместно используют для охраны имущества и скота.
На первый взгляд итальянские кане корсо кажутся устрашающими, но под грозной внешностью скрываются умные и преданные собаки, которые всегда готовы угодить своему владельцу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Оберегающие / Подвижный / Послушный
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Оберегающие / Подвижный / Послушный
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей