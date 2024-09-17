Итальянский кане корсо

Эти крупные собаки не только весьма крепки и выносливы, но и удивительно гармонично сложены.
Cane corso black and white

Об итальянском кане корсо

Итальянские кане корсо славятся способностью легко приспосабливаться к различным условиям, сообразительностью и ловкостью, поэтому их повсеместно используют для охраны имущества и скота.

На первый взгляд итальянские кане корсо кажутся устрашающими, но под грозной внешностью скрываются умные и преданные собаки, которые всегда готовы угодить своему владельцу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет
Жизнерадостный / Оберегающие / Подвижный / Послушный

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице

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