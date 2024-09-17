Сен-мигельский фила
О сен-мигельском фила
Эти собаки родом с отдаленных островов, расположенных в Атлантическом океане, поэтому неудивительно, что эта португальская порода очень редкая. Сен-мигельский фила — это умная и выносливая пастушья собака, пользующаяся популярностью среди скотоводов у себя на родине из-за физических характеристик, которые позволяют ей упорно работать в любую погоду.
Эти выдающиеся пастушьи собаки также отлично подходят для охраны имущества и защиты людей. Они умеют постоять за себя при появлении посторонних, но беспрекословно слушаются своего владельца. Очень умные и восприимчивые, эти собаки при перегоне стада молочного скота покусывают животных за нижние части конечностей, чтобы не повредить им вымя.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Решительные / Спокойные / Умные / Послушный
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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