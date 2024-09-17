Эти собаки родом с отдаленных островов, расположенных в Атлантическом океане, поэтому неудивительно, что эта португальская порода очень редкая. Сен-мигельский фила — это умная и выносливая пастушья собака, пользующаяся популярностью среди скотоводов у себя на родине из-за физических характеристик, которые позволяют ей упорно работать в любую погоду.

Эти выдающиеся пастушьи собаки также отлично подходят для охраны имущества и защиты людей. Они умеют постоять за себя при появлении посторонних, но беспрекословно слушаются своего владельца. Очень умные и восприимчивые, эти собаки при перегоне стада молочного скота покусывают животных за нижние части конечностей, чтобы не повредить им вымя.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)