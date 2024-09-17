Сен-мигельский фила

Все большее количество любителей собак заводят сен-мигельских фила, привлекаемые их атлетичностью и неисчерпаемой энергией.

О сен-мигельском фила

Эти собаки родом с отдаленных островов, расположенных в Атлантическом океане, поэтому неудивительно, что эта португальская порода очень редкая. Сен-мигельский фила — это умная и выносливая пастушья собака, пользующаяся популярностью среди скотоводов у себя на родине из-за физических характеристик, которые позволяют ей упорно работать в любую погоду.

Эти выдающиеся пастушьи собаки также отлично подходят для охраны имущества и защиты людей. Они умеют постоять за себя при появлении посторонних, но беспрекословно слушаются своего владельца. Очень умные и восприимчивые, эти собаки при перегоне стада молочного скота покусывают животных за нижние части конечностей, чтобы не повредить им вымя.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Португалия
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Решительные / Спокойные / Умные / Послушный

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Требует большой физической активности
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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