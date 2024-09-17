Каталонская овчарка

Каталонские овчарки очень бдительны, устойчивы к жаре, холоду и прочим неблагоприятным погодным условиям. Для работы в экстремальных условиях им достаточно очень умеренного рациона.
Catalan sheepdog black and white

О каталонской овчарке

Будучи уроженцами испанских Пиренеев, каталонские овчарки прочно обосновались во всех сельских районах Каталонии. Средние размеры, красивая шерсть, ум и преданность делают их идеальными собаками-компаньонами. Каталонские овчарки великолепно управляют стадом, поскольку внимательно следуют указаниям пастуха и имеют врожденные навыки сбора отделившегося от стада скота.

Благодаря своей смелости они подходят и для охраны. Уверенные в себе, живые и умные (не говоря уже о выносливости и добродушии), каталонские овчарки преданы пастуху и стаду, но не станут подходить к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 12-14 лет
Умеет за себя постоять / Уверенные / Кроткие / Умные / Преданные / Послушный / Общительные / Жизнерадостный / Трудолюбивые

Основные факты

Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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