Каталонская овчарка

Будучи уроженцами испанских Пиренеев, каталонские овчарки прочно обосновались во всех сельских районах Каталонии. Средние размеры, красивая шерсть, ум и преданность делают их идеальными собаками-компаньонами. Каталонские овчарки великолепно управляют стадом, поскольку внимательно следуют указаниям пастуха и имеют врожденные навыки сбора отделившегося от стада скота.

Благодаря своей смелости они подходят и для охраны. Уверенные в себе, живые и умные (не говоря уже о выносливости и добродушии), каталонские овчарки преданы пастуху и стаду, но не станут подходить к посторонним.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)