Исландская овчарка
Исландские овчарки — выносливые и проворные пастушьи собаки, использующие в работе голос, что делает их крайне полезными при перегоне и выпасе овец на пастбищах или горных склонах и при поиске заблудившихся овец.
Об исландской овчарке
Исландские овчарки от природы очень бдительны и всегда встречают посторонних громким лаем. Эти веселые, дружелюбные, игривые собаки любопытны и бесстрашны.
В последние десятилетия популярность этой породы возросла, хотя численность ее представителей остается низкой. Исландские овчарки отличаются кротким, умным и счастливым выражением глаз, уверенностью в себе и живым нравом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
В последние десятилетия популярность этой породы возросла, хотя численность ее представителей остается низкой. Исландские овчарки отличаются кротким, умным и счастливым выражением глаз, уверенностью в себе и живым нравом.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Дружелюбные / Умные / Преданные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Дружелюбные / Умные / Преданные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
Хорошо поддается дрессировке
Требуется груминг в умеренном объеме
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