Исландская овчарка

Исландские овчарки от природы очень бдительны и всегда встречают посторонних громким лаем. Эти веселые, дружелюбные, игривые собаки любопытны и бесстрашны.

В последние десятилетия популярность этой породы возросла, хотя численность ее представителей остается низкой. Исландские овчарки отличаются кротким, умным и счастливым выражением глаз, уверенностью в себе и живым нравом.