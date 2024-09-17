Чешская жесткошерстная легавая

Чешские жесткошерстные легавые универсальны: они великолепно работают в воде и на суше и способны использовать грубую силу для выполнения своей задачи.
Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon adult black and white

О чешской жесткошерстной легавой

Чешские жесткошерстные легавые — благородные жесткошерстные собаки средних размеров с внешностью, говорящей о мощи и выносливости. Эти универсальные легавые унаследовали качества, необходимые для работы в поле, на воде и в лесу. Они хорошо поддаются дрессировке и очень преданы своим владельцам.

Первая мировая война и ее последствия привели к тому, что чешские жесткошерстные легавые почти вымерли в 1920-х годах. Порода была восстановлена с использованием ее типичных представителей, из которых путем планового разведения был получен современный тип чешской жесткошерстной легавой.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Чешская Республика
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Привязчивые / Умеет за себя постоять / Настороженные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушный / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется груминг в умеренном объеме
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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