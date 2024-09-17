Чешский терьер

В 1949 году Франтишек Горак из пригорода Праги заложил основы породы, а через десять лет чешские терьеры были впервые показаны на выставке под современным названием. Порода была признана FCI в 1963 году.

Первоначально чешских терьеров использовали для охоты на лис и барсуков, а в настоящее время они стали отличными собаками-компаньонами. Чешские терьеры — мускулистые и хорошо сложенные животные, лишенные признаков враждебности. Эти спокойные, приятные и веселые собаки сдержанно относятся к незнакомым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)