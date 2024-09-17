Чешский терьер

Целью селекционной работы было получение легкого коротконогого охотничьего терьера с хорошо пигментированной шерстью и маленькими висячими ушами, легко поддающегося дрессировке и не требующего сложного ухода за шерстью
Cesky terrier black and white

О чешском терьере

В 1949 году Франтишек Горак из пригорода Праги заложил основы породы, а через десять лет чешские терьеры были впервые показаны на выставке под современным названием. Порода была признана FCI в 1963 году.

Первоначально чешских терьеров использовали для охоты на лис и барсуков, а в настоящее время они стали отличными собаками-компаньонами. Чешские терьеры — мускулистые и хорошо сложенные животные, лишенные признаков враждебности. Эти спокойные, приятные и веселые собаки сдержанно относятся к незнакомым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Чешская Республика
Размерная группа: Мелкие
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Живые / Привязчивые / Дружелюбные / Уверенные / Кроткие / Жизнерадостный / Умные / Преданные / Тихие / Общительные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуют много взаимодействия с человеком
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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