Чесабик бей ретривер — это спокойная, умная собака с ярким и жизнерадостным характером, врожденной привязанностью к человеку и отличным защитным инстинктом. Эта порода обладает множеством качеств, включая смелость, тонкий нюх и высокий интеллект, что делает ее очень популярной.

Чесабик бей ретриверы очень хорошо ладят с детьми, пожилыми людьми и в целом отлично взаимодействуют с человеком.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)