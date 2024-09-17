Чесабик бей ретривер
Как верхний слой шерсти собак этой породы, так и подшерсток смазаны защитным жиром, который оберегает кожу от холодной воды и обеспечивает быстрое высыхание шерсти после плавания.
О чесабик бей ретривере
Чесабик бей ретривер — это спокойная, умная собака с ярким и жизнерадостным характером, врожденной привязанностью к человеку и отличным защитным инстинктом. Эта порода обладает множеством качеств, включая смелость, тонкий нюх и высокий интеллект, что делает ее очень популярной.
Чесабик бей ретриверы очень хорошо ладят с детьми, пожилыми людьми и в целом отлично взаимодействуют с человеком.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Дружелюбные / Умные / Тихие / Привязчивые / Оберегающие / Трудолюбивые / Настороженные / Уверенные
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет
Дружелюбные / Умные / Тихие / Привязчивые / Оберегающие / Трудолюбивые / Настороженные / Уверенные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
Требуется груминг в умеренном объеме
Отличная собака для семьи
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