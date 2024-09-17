Французская трехцветная гончая
О французской трехцветной гончей
Французская трехцветная гончая появилась в результате скрещивания большой англо-французской трехцветной гончей, пойтевина и билли. Цель скрещивания состояла в том, чтобы получить собаку с меньшим количеством крови английских предков, которая подойдет для стайной охоты на оленей и кабанов.
Это крупные гончие, отличающиеся изящным, но крепким телосложением. Французские трехцветные гончие — сильные спортивные собаки, выступающие в спортивных дисциплинах на очень высоком уровне.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-15 лет
Независимые / Живые / Трудолюбивые
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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