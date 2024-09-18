Шар пей

Шар пеи спокойны, независимы, преданны и ласковы с членами семьи своего владельца.
Shar-Pei adult in black and white

О шар пее

Шар пей мгновенно привлекает внимание: множество складок на морде и теле, маленькие уши, и голова, напоминающая голову бегемота.

Шар пеи невероятно преданы своему владельцу и достаточно сдержанно относятся с посторонним. Они обладают природным инстинктом охранять свой дом и семью.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 9-11 лет
Живые / Спокойные / Независимые / Преданные / Привязчивые

Основные факты

Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется умеренная дрессировка
Отличная сторожевая собака
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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