Собаки этой породы отличаются спокойствием, хорошо подходят на роль сторожевых собак и обладают рядом уникальных особенностей, например внешностью, напоминающей льва, и уверенной походкой. Шерсть чау чау может быть двух типов: более длинной и жесткой либо более короткой и мягкой.

Чау чау имеют независимый характер, но при этом очень преданы своим владельцам. Они могут быть подозрительны к посторонним и проявлять сдержанность по отношению к новым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)