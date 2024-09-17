Чау чау

Одна из самых заметных отличительных особенностей чау чау — необычный язык сине-черного цвета.
Chow chow black and white

О чау чау

Собаки этой породы отличаются спокойствием, хорошо подходят на роль сторожевых собак и обладают рядом уникальных особенностей, например внешностью, напоминающей льва, и уверенной походкой. Шерсть чау чау может быть двух типов: более длинной и жесткой либо более короткой и мягкой.

Чау чау имеют независимый характер, но при этом очень преданы своим владельцам. Они могут быть подозрительны к посторонним и проявлять сдержанность по отношению к новым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Китай
Размерная группа: Средние
Средняя продолжительность жизни: 9-15 лет
Живые / Тихие / Оберегающие / Независимые / Преданные / Сдержанные

Основные факты

Требуется владелец с некоторым опытом
Отличная сторожевая собака
Требуется интенсивная дрессировка

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